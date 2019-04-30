ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины

Второй этап выборов прошел 21 апреля. Лидер голосования Зеленский обвинял республиканский Центризбирком в затягивании обнародования официальных результатов

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНИАН.

Согласно данным, обнародованным ЦИК, Зеленский набрал 73,22% голосов (за него проголосовали 13,5 млн избирателей), действующий президент Петр Порошенко — 24,45% (4,5 млн человек).

«Избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Владимир Александрович Зеленский, 1978 года [рождения], образование высшее, проживает в Киеве, художественный руководитель ООО "Квартал 95», беспартийный, субъект выдвижения — политическая партия "Слуга народа», — сказала председатель комиссии Татьяна Слипачук.

По ее словам, ЦИК страны не получил жалоб, которые бы могли поставить под сомнение результаты голосования.

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