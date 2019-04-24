Глава полиции Одесской области ушел в отставку

Начальник главного управления Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в интервью украинскому телеканалу «Громадське».

Головин сказал, что покидает пост по собственному желанию. На вопрос, связано ли его решение с победой Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине, он ответил: «Без комментариев».

Заявление об увольнении глава одесской полиции подал 23 апреля.

Головин занимал эту должность с ноября 2016 года.

После президентских выборов на Украине губернаторы Тернопольской, Николаевской, Закарпатской и Львовской областей — Степан Барна, Алексей Савченко, Геннадий Москаль и Олег Синютка — сообщили о своей отставке. Львовская область стала единственным регионом Украины, где лидировал Петр Порошенко.