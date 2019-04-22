ЦИК Украины огласила результаты выборов после обработки 99% протоколов

Зеленский укрепил почти трехкратный отрыв от действующего президента Украины. Согласно данным после обработки 99,03% протоколов, он набирает 73,22%. За Порошенко проголосовали 24,46% украинцев

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 99,03% протоколов с избирательных участков. Согласно им, за лидера первого тура, актера Владимира Зеленского, проголосовали 73,22% избирателей. Почти втрое меньше оказался уровень поддержки у действующего президента Украины Петра Порошенко (24,46%). Для победы одному из кандидатов достаточно было набрать больше голосов, чем конкурент.

Теоретических шансов на победу нынешний глава государства лишился еще в ночь на 22 апреля. Возможности обойти Зеленского у Порошенко не стало после обработки ЦИК 79,66% протоколов избирательных комиссий. Тогда разрыв между кандидатами стал почти трехкратным. В дальнейшем он только укрепился.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Его проведение стало необходимым после того, как в первом туре ни один из 39 кандидатов не смог заручиться поддержкой более 50% избирателей. В повторном голосовании участие приняли Зеленский и Порошенко. В первом туре действующий президент страны набрал 15,95% голосов, за актера, в свою очередь проголосовали 30,24% украинцев. Явка во втором туре без учета зарубежных участков составила 62,09%.