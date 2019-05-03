CNN узнал о поиске США способа финансирования венесуэльской оппозиции

Администрация президента США Дональда Трампа ищет возможности финансирования лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников.

Такая инициатива направлена на помощь Гуаидо для выплаты средств венесуэльским военным и правительственным работникам.

«Они пытаются найти возможность для того, чтобы помочь временному правительству обеспечить зарплаты, вещи такого рода, чтобы [они] могли сказать: «Эй, мы — действующая власть», — рассказал изданию высокопоставленный источник из Республиканской партии.

Как отмечают источники телеканала, речь идет о выплате наличными, которые власти США могли бы направить самолетом в Колумбию, а оттуда вывезти в Венесуэлу через границу.

Как ранее заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, «у США есть большие планы для оживления экономики Венесуэлы». Он отметил, что в случае отстранения действующего правительства Венесуэлы, власти США рассматривают ввоз в Боливарианскую Республику наличных долларов и их распределение среди населения Венесуэлы. Кудлоу также сообщил, что власти США обсуждают эти планы с Гуаидо.

Очередная волна протестов против действующего президента страны Николаса Мадуро прошла в Каракасе и в ряде городов Венесуэлы 30 апреля после того, как спикер местной нацассамблеи Хуан Гуаидо объявил о присоединении основных воинских частей республиканских вооруженных сил к венесуэльской оппозиции, а также сообщил о начале финальной стадии операции «Свобода», направленной на удаление Мадуро от власти и «прекращение узурпации» в стране. В результате стычек, по данным правозащитных организаций, было задержано не менее 119 манифестантов.

1 мая Мадуро заявил, что властям удалось пресечь новую попытку госпереворота, инициированную бывшим мэром Каракаса, основателем социал-демократической партии «Народная воля» Леопольдо Лопесом.