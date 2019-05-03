CNN узнал о поиске США способа финансирования венесуэльской оппозиции

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,44 +0,82 EUR Бирж. 73,12 +0,61 Brent 70,07 -3,82% USD Нал. 65,91 64,89 EUR Нал. 73,77 72,70 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1174 -0,0046 BTC/USD Бирж. 5 892,30 +149,30 IMOEX 2 575,22 +0,62% RTSI 1 238,05 -0,83% DJIA 26 307,79 -0,46% Nasdaq 8 036,77 -0,16%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
В США на аукционе продали за $112 тыс. картину Нельсона Манделы Общество, 09:35 Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз в 2018 году Pro, 09:32 «Россия — не Америка»: чему учит неоднозначный кейс Ozon Pro, 09:29 В пасти агрегатора: почему закрываются онлайн-маркетплейсы услуг Pro, 09:26 В МИДе не увидели признаков кризиса в смене посла в Белоруссии Политика, 09:15 Рябков анонсировал предстоящую встречу Лаврова и Помпео в Финляндии Политика, 09:08 CNN узнал о поиске США способа финансирования венесуэльской оппозиции Политика, 08:54 Эксперты предсказали снижение курса рубля на фоне смягчения политики ЦБ Финансы, 08:54 В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006» Общество, 08:32 В Индии из-за надвигающегося циклона «Фани» эвакуировали 1 млн человек Общество, 08:14 Юрист Белого дома увидел в выводах команды Мюллера политические заявления Политика, 08:06 ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны Политика, 07:49 В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники из-за пробок Общество, 07:24 В Великобритании испытали модель первого в истории самолета без закрылков Технологии и медиа, 06:58
Госпереворот в Венесуэле ,  
0 
CNN узнал о поиске США способа финансирования венесуэльской оппозиции

Администрация президента США Дональда Трампа ищет возможности финансирования лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников.

Такая инициатива направлена на помощь Гуаидо для выплаты средств венесуэльским военным и правительственным работникам.

«Они пытаются найти возможность для того, чтобы помочь временному правительству обеспечить зарплаты, вещи такого рода, чтобы [они] могли сказать: «Эй, мы — действующая власть», — рассказал изданию высокопоставленный источник из Республиканской партии.

Политика
Новые протесты в Венесуэле. Главное

Как отмечают источники телеканала, речь идет о выплате наличными, которые власти США могли бы направить самолетом в Колумбию, а оттуда вывезти в Венесуэлу через границу. 

Как ранее заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, «у США есть большие планы для оживления экономики Венесуэлы». Он отметил, что в случае отстранения действующего правительства Венесуэлы, власти США рассматривают ввоз в Боливарианскую Республику наличных долларов и их распределение среди населения Венесуэлы. Кудлоу также сообщил, что власти США обсуждают эти планы с Гуаидо.

Политика
Reuters узнал о перестрелке сторонников Гуаидо с верными Мадуро военными

Очередная волна протестов против действующего президента страны Николаса Мадуро прошла в Каракасе и в ряде городов Венесуэлы 30 апреля после того, как спикер местной нацассамблеи Хуан Гуаидо объявил о присоединении основных воинских частей республиканских вооруженных сил к венесуэльской оппозиции, а также сообщил о начале финальной стадии операции «Свобода», направленной на удаление Мадуро от власти и «прекращение узурпации» в стране. В результате стычек, по данным правозащитных организаций, было задержано не менее 119 манифестантов.

1 мая Мадуро заявил, что властям удалось пресечь новую попытку госпереворота, инициированную бывшим мэром Каракаса, основателем социал-демократической партии «Народная воля» Леопольдо Лопесом.

Теги: Венесуэла, оппозиция, Хуан Гуаидо
Материалы по теме
Мадуро назвал правительство США сумасшедшим
Политика
Мадуро заявил о доказавших лояльность ему военных Венесуэлы
Политика
Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter