В Венесуэле отключили вещание CNN и Би-би-си

Правительство Венесуэлы распорядилось прекратить вещание CNN в сетях кабельных операторов страны. Об этом говорится в сообщении на сайте американского телеканала.

Сайт телеканала остается доступным. Представитель CNN от комментариев отказался. Это не первый случай, когда CNN оказался заблокированным в Венесуэле, отметил телеканал.

Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы (Conatel) отдала соответствующее распоряжение вещателям DirecTV, Net Uno, Intercable и Telefonica. Сигнал был отключен 30 апреля в 11:44 по местному времени (18:44 мск), сразу после того, как телеканал начал транслировать кадры столкновений между правительственными силами и оппозицией в Каракасе.

Вещание CNN на испанском языке было заблокировано в Венесуэле еще в 2017 году, отмечает телеканал.

Как сообщил в своем Twitter Национальный профсоюз сотрудников преcсы Венесуэлы (SNTP), 30 апреля власти также прекратили вещание британской телерадиокорпорации Би-би-си и венесуэлькой радиостанции Caracas Radio. «Незаконно заблокированы два международных СМИ и одно национальное. Мы осуждаем цензуру», — говорится в сообщении профсоюза.