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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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В Венесуэле отключили вещание CNN и Би-би-си

Правительство Венесуэлы распорядилось прекратить вещание CNN в сетях кабельных операторов страны. Об этом говорится в сообщении на сайте американского телеканала.

Сайт телеканала остается доступным. Представитель CNN от комментариев отказался. Это не первый случай, когда CNN оказался заблокированным в Венесуэле, отметил телеканал.

Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы (Conatel) отдала соответствующее распоряжение вещателям DirecTV, Net Uno, Intercable и Telefonica. Сигнал был отключен 30 апреля в 11:44 по местному времени (18:44 мск), сразу после того, как телеканал начал транслировать кадры столкновений между правительственными силами и оппозицией в Каракасе.

Вещание CNN на испанском языке было заблокировано в Венесуэле еще в 2017 году, отмечает телеканал.

Как сообщил в своем Twitter Национальный профсоюз сотрудников преcсы Венесуэлы (SNTP), 30 апреля власти также прекратили вещание британской телерадиокорпорации Би-би-си и венесуэлькой радиостанции Caracas Radio. «Незаконно заблокированы два международных СМИ и одно национальное. Мы осуждаем цензуру», — говорится в сообщении профсоюза.

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В Венесуэле заблокировали доступ к социальным сетям

Кроме того, власти страны на фоне обострения политического кризиса в стране заблокировали доступ к социальным сетям и некоторым интернет-сервисам. Это произошло после призыва лидера оппозиции и спикера парламента Хуана Гуаидо выйти на улицы в знак протеста против президента страны Николаса Мадуро.

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30 апреля в Каракасе вновь начались столкновения между оппозиционными силами и правительственными войсками, по данным СМИ, в них пострадали более 30 человек. Накануне Гуаидо, который в январе провозгласил себя временным исполняющим обязанности президента, объявил о начале финальной фазы операции против Мадуро и заявил, что на его стороне выступает часть военных.

Теги: Венесуэла, Телеканал CNN, BBC, вещание
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