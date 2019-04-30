Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро

Джон Болтон обратился напрямую к министру обороны, главе Верховного суда и главе президентской гвардии Венесуэлы. Он призвал их воспользоваться последним шансом и перейти на сторону оппозиции

Джон Болтон (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон через Twitter обратился к министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино Лопесу, председателю Верховного суда Венесуэлы Майклу Морено и главе президентской гвардии республики Ивану Эрнандесу.

«Ваше время вышло. Это ваш последний шанс. Примите условия амнистии от временного президента Гуаидо, защитите Конституцию и сместите Мадуро, и мы снимем с вас санкции. Останетесь с Мадуро и пойдете ко дну вместе с кораблем», — написал он.

Выступая перед журналистами, Болтон заявил, что все трое должны выполнить взятые на себя обязательства перед оппозицией и обеспечить мирную передачу власти. По словам советника, в разговорах с оппозицией они говорили, что Мадуро должен отказаться от власти. Каких-либо доказательств, что приближенные Мадуро выразили готовность выступить против него, Болтон не привел.

«По-прежнему очень важно, чтобы три фигуры режима Мадуро, которые разговаривали с оппозицией в течение последних трех месяцев, выполнили свои обязательства по обеспечению мирного перехода власти от Мадуро к временному президенту Хуану Гуаидо», — приводит слова Болтона Reuters. «Все согласились, что Мадуро должен уйти», — сказал он.