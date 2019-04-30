Госпереворот в Венесуэле , 20:03
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Министр обороны Венесуэлы заявил о «частичном подавлении актов насилия»
Его заявление прозвучало после того, как ряд венесуэльских военнослужащих перешел на сторону оппозиции. После этого в районе авиабазы в Каракасе между сторонниками Гуаидо и лояльными власти военными произошли столкновения
Владимир Падрино Лопес
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о том, что «акты насилия» в боливарианской республике «частично подавлены». Об этом он заявил в обращении, которое транслировало местное телевидение, передает Reuters.
Высшее военное руководство остается «лояльным Конституции» страны, подчеркнул он.
Подобные заявления, отмечает агентство, прозвучали после того, как ряд служащих нацгвардии Венесуэлы прислушались к спикеру местной нацассамблеи Хуану Гуайдо и перешли на сторону оппозиции. Это, пишет Reuters, привело к столкновениям возле авиабазы в Каракасе между сторонниками самопровозглашенного президента боливарианской республики с силами, лояльными Мадуро.
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