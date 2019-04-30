В Венесуэле заблокировали доступ к социальным сетям

Власти Венесуэлы на фоне беспорядков заблокировали доступ к социальным сетям и некоторым интернет-сервисам

Хуан Гуаидо (слева) (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Власти Венесуэлы заблокировали доступ к социальным сетям и ряду других интернет-сервисов после того, как лидер венесуэльской оппозиции, спикер местного нацсобрания Хуан Гуаидо через свой твиттер призвал недовольных режимом Николаса Мадуро выйти на улицы и «положить конец узурпации».

Сервис NetBlocks сообщает, что государственный интернет-провайдер ABA CANTV перекрыл доступ к сетям Facebook и Twitter, а также к YouTube и сервисам Google. При этом отмечается, что доступ к заблокированным ресурсам по-прежнему возможен через VPN-сервисы.

О блокировке доступа к соцсетям и интернету в целом сообщает со ссылкой на очевидцев и парагвайская газета La Nacion. О том, что доступ к интернет-сервисам был ограничен, также сообщило агентство Bloomberg.

Сам Гуаидо продолжает время от времени писать на своей странице Twitter. В своем последнем сообщении он заявил, что процесс перемен в стране уже необратим, и пообещал, что операция «Свобода» будет продолжаться до тех пор, пока вся Венесуэла не станет свободной.

В свою очередь, венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес на своей странице в Twitter заявил о новой попытке госпереворота в республике.