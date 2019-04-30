Трамп заявил о пристальном внимании к ситуации в Венесуэле

Трамп заявил о пристальном внимании к ситуации в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп объявил о своей поддержке народа Венесуэлы и сообщил, что внимательно следит за развитием ситуации в стране.

«Я очень внимательно слежу за ситуацией в Венесуэле. США поддерживают народ Венесуэлы в их стремлении к свободе!», — написал Трамп в своем Twitter.

30 апреля в Венесуэле произошло обострение противостояния между сторонниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиционных сил Хуана Гуаидо. В январе на фоне волны массовых протестов Гуаидо обвинил Мадуро в захвате власти нелегитимным путем и объявил себя, спикера Национальной ассамблеи, временным президентом страны — до следующих выборов.