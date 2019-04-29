В Белоруссии сообщили о продолжающихся поставках некачественной нефти

В Белоруссии сообщили о продолжающихся поставках некачественной нефти

По трубопроводу «Дружба» в Белоруссию по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлорорганики, сообщается на сайте «Белнефтехима».

«Прокачка чистой нефти по «Дружбе» не началась», — говорится в сообщении. По данным концерна, нефтеперерабатывающие заводы продолжают работать со сниженной производственной нагрузкой. «Белнефтехим» ведет ежедневный учет недополученных доходов из-за снижения нагрузки НПЗ и приостановки экспорта нефтепродуктов.

В концерне отметили, что работа по урегулированию ситуации продолжается. Специалисты приняли все технические меры для скорейшего получения российской нефти.

О резком ухудшении качества нефти, поступающей из России, «Белнефтехим» сообщил 19 апреля, позднее Россия признала проблему. По данным «Транснефти», вброс некачественного сырья в трубопровод произошел через «СамараТрансНефть-терминал», находящийся на стадии банкротства. В самарской компании заявили, что продали узел Самара — Унеча, на котором произошел вброс загрязненной нефти, в декабре 2017 года.