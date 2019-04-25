Козак назвал сроки поступления качественной нефти в Белоруссию

Нефть в трубопроводе «Дружба» на входе в Белоруссию будет чистой уже 29 апреля, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время на территории РФ значительная часть этой нефти, которая низкого качества, откачена в емкости на территории РФ. И уже 29 апреля, в понедельник, чистая, качественная нефть будет на границе с Белоруссией», — отметил Козак.

Он добавил, что 26 апреля пройдут трехсторонние переговоры с участием Польши. Там планируется обсудить в том числе возможность частичной откачки нефти из трубы на территории Белоруссии и Польши.

Ранее представитель Козака Илья Джус заявил, что Москва признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию.