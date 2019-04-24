Переговоры Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет продлятся около часа

На переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке в формате «один на один» заложено чуть меньше часа, после этого они в течение около трех часов будут идти в расширенном формате, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки встречи. Информацию подтвердил источник РБК.

Переговоры начнутся около 13 часов по местному времени (6:00 мск) 25 апреля.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде утром 24 апреля. Лидер КНДР выразил надежду, что его визит будет полезным и что он сможет обсудить с Путиным вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове и двусторонние отношения.

Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что визит Ким Чен Ына имеет важное значение для решения политико-дипломатических проблем полуострова, в центре внимания будет решение ядерной проблемы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что у Путина был большой перерыв в общении с руководством Северной Кореи после того, как он побывал в Пхеньяне в начале 2000-х годов.