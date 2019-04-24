Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому СМИ

Ким Чен Ын впервые поговорил с иностранными журналистами в феврале в Ханое на полях саммита с президентом США Дональдом Трампом. Лидер КНДР ответил на вопросы журналистов The Washington Post и Reuters, которые касались предстоящей встречи с Трампом и отказа от ядерного оружия.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде утром 24 апреля для переговоров с Путиным во Владивостоке. На приграничной станции Хасан северокорейский лидер попробовал традиционный русский каравай. По его словам, поездка в Россию была его давней мечтой.