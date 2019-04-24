Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому СМИ, с ним поговорил журналист «России 1», соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин, сообщают «Вести».
«Я надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным», — сказал северокорейский лидер. Он выразил надежду, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным сможет обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и развитию двусторонних отношений.
Полная версия интервью выйдет 28 апреля.