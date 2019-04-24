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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому СМИ, с ним поговорил журналист «России 1», соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин, сообщают «Вести».

«Я надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным», — сказал северокорейский лидер. Он выразил надежду, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным сможет обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и развитию двусторонних отношений.

Полная версия интервью выйдет 28 апреля.

Фотогалерея 
Как в России встретили Ким Чен Ына. Фоторепортаж

Ким Чен Ын впервые поговорил с иностранными журналистами в феврале в Ханое на полях саммита с президентом США Дональдом Трампом. Лидер КНДР ответил на вопросы журналистов The Washington Post и Reuters, которые касались предстоящей встречи с Трампом и отказа от ядерного оружия.

Политика
Ким Чен Ын приехал во Владивосток на переговоры с Путиным

Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде утром 24 апреля для переговоров с Путиным во Владивостоке. На приграничной станции Хасан северокорейский лидер попробовал традиционный русский каравай. По его словам, поездка в Россию была его давней мечтой.

Теги: Ким Чен Ын, визит, «Россия 1», журналисты
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