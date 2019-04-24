Ким Чен Ын приехал во Владивосток на переговоры с Путиным

Ким Чен Ын приехал во Владивосток на переговоры с Путиным

Переговоры лидеров двух стран состоятся через сутки. Границу России и Северной Кореи Ким Чен Ын пересек ранее в среду

Ким Чен Ын (Фото: Александр Сафронов / ТАСС)

Бронепоезд с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном прибыл на вокзал Владивостока, сообщает «РИА Новости». Это произошло в 11:01 мск. Кадры приезда лидера также показал телеканал «Россия 24».

После прибытия фактический руководитель КНДР сел в лимузин с тонированными стеклами и в сопровождении охранников покинул вокзал, как видно на кадрах, которые продемонстрировал телеканал.

Ким Чен Ын, руководящий Северной Кореей с 2011 года, наносит свой первый визит в Россию. Ранее в среду он пересек границу России и КНДР на приграничной станции Хасан. Там его встретили губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов и другие.

На Хасане лидеру КНДР также предложили традиционный каравай.