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Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Ким Чен Ын приехал во Владивосток на переговоры с Путиным
Переговоры лидеров двух стран состоятся через сутки. Границу России и Северной Кореи Ким Чен Ын пересек ранее в среду
Ким Чен Ын (Фото: Александр Сафронов / ТАСС)

Бронепоезд с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном прибыл на вокзал Владивостока, сообщает «РИА Новости». Это произошло в 11:01 мск. Кадры приезда лидера также показал телеканал «Россия 24».

После прибытия фактический руководитель КНДР сел в лимузин с тонированными стеклами и в сопровождении охранников покинул вокзал, как видно на кадрах, которые продемонстрировал телеканал.

Ким Чен Ын, руководящий Северной Кореей с 2011 года, наносит свой первый визит в Россию. Ранее в среду он пересек границу России и КНДР на приграничной станции Хасан. Там его встретили губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов и другие.

На Хасане лидеру КНДР также предложили традиционный каравай.

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Как в России встретили Ким Чен Ына. Фоторепортаж

На 25 апреля запланированы переговоры Ким Чен Ына с президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что они пройдут на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Лидеры обсудят двусторонние отношения, денуклеаризацию Корейского полуострова и проблемы регионального сотрудничества, сказал на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что «багаж для обсуждения весьма обширный».

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Ким Чен Ын, Владивосток
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