Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына

У президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына есть множество тем для обсуждения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, первое — это развитие двусторонних отношений, второе — обсуждение проблемы денуклеаризации, проблемы регионального сотрудничества. Багаж для обсуждения весьма обширный», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что речь идет о переговорах глав соседних государств, у которых есть обширная граница. Представитель Кремля добавил, что у Путина был большой перерыв в общении с северокорейским руководством. По словам Пескова, Путин был в Пхеньяне в начале 2000-х годов, после чего в общении с КНДР произошел перерыв.

«Нет сомнений, что Россия будет готова сделать все, чтобы способствовать в меру своих возможностей процессу денуклеаризации корейского полуострова», — отметил Песков.