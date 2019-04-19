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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
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Политика ,  
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Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына

У президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына есть множество тем для обсуждения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, первое — это развитие двусторонних отношений, второе — обсуждение проблемы денуклеаризации, проблемы регионального сотрудничества. Багаж для обсуждения весьма обширный», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что речь идет о переговорах глав соседних государств, у которых есть обширная граница. Представитель Кремля добавил, что у Путина был большой перерыв в общении с северокорейским руководством. По словам Пескова, Путин был в Пхеньяне в начале 2000-х годов, после чего в общении с КНДР произошел перерыв.

«Нет сомнений, что Россия будет готова сделать все, чтобы способствовать в меру своих возможностей процессу денуклеаризации корейского полуострова», — отметил Песков.

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«Иногда стоит просто уйти»: почему провалился саммит Трампа и Ким Чен Ына

Говоря о возможности «персональной химии» при общении Путина с Ким Чен Ыном, Песков заявил, что она не гарантирует полное понимание. «Главное — взаимный учет интересов друга друга и взаимное доверие, на этих принципах и будет строиться общение», — указал представитель Кремля.

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Ранее стало известно, что Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля и встретится с Путиным. Южнокорейские СМИ связали предстоящую встречу с неудачным завершением вторых переговоров Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Саммит в Ханое закончился досрочно, лидеры Соединенных Штатов и Северной Кореи не приняли совместное заявление.

Теги: Кремль, Ким Чен Ын, КНДР, Владимир Путин
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