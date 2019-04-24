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Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
На приграничной станции Хасан Ким Чен Ына встретили дипломаты, чиновники и девушки с хлебом и солью. Новостные агентства расходятся во мнении по поводу того, принял ли лидер КНДР традиционное угощение или отказался от каравая
Ким Чен Ын (Фото: Yonhap South Korea / EPA / ТАСС)

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток. Видео с прибытием поезда на своей странице в Instagram опубликовал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Видео: Губернатор Приморья Олег Кожемяко / Instagram

Лидер КНДР прибыл на приграничную станцию Хасан, где покинул вагон и встретился с российскими чиновниками. На перроне его встретили Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИД Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора. На станции для Ким Чен Ына был устроен прием в традиционном русском стиле — девушки в народных костюмах преподнесли ему каравай.

«Интерфакс» со ссылкой на источник написал, что от угощения лидер КНДР отказался. В то же время «РИА Новости», чей корреспондент пообщался с девушками, встречавшими лидера иностранного государства, эту информацию опровергает. «Мы читали новости, что он не попробовал каравай. Нет, он попробовал. Отломил, в соль макнул», — сказала одна из школьниц.

Перед отъездом поезда Ким Чен Ын и российские чиновники провели короткую встречу, уточнила пресс-служба администрации Приморского края. Кожемяко рассказал лидеру КНДР, что во время своей работы в Амурской области встречал его отца — Ким Чен Ира — когда тот в 2001 году приезжал в Россию с официальным визитом. Ким Чен Ын ответил, что помнит это событие по фотографиям.

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В Хасане Ким Чен Ын посетил дом российско-корейской дружбы, который также носит неофициальное название «домик Ким Ир Сена», в честь деда лидера КНДР. Это деревянное здание было построено в 1986 году к визиту Ким Ир Сена в СССР. Тогда на пути следования его бронепоезда было построено несколько таких домов, в которых можно было переночевать и отдохнуть. В ноябре 2015 года домик в Хасане полностью сгорел, однако через год его восстановили.

После отъезда со станции Хасан поезд Ким Чен Ына направился в город Уссурийск, где он должен перейти на ветку Транссибирской магистрали и двинуться в сторону Владивостока. Там 25 апреля президент России Владимир Путин и лидер КНДР проведут переговоры в формате один на один. В последний раз лидеры России и КНДР встречались в 2011 году, тогда Дмитрий Медведев вел переговоры с Ким Чен Иром в Улан Удэ. Для Ким Чен Ына это первый визит в Россию.

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По данным источников «Коммерсанта», Ким Чен Ына на поезде сопровождает делегация из 230 человек.

Накануне, 23 апреля, во Владивостоке были засняты несколько предполагаемых машин северокорейской делегации, в том числе автомобиль, который предположительно является бронированным лимузином Ким Чен Ына. Машины заехали на территорию кампуса Дальневосточного федерального университета, где на время визита во Владивосток должна разместиться северокорейская делегация.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Ким Чен Ын, Владивосток
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