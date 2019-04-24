Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

На приграничной станции Хасан Ким Чен Ына встретили дипломаты, чиновники и девушки с хлебом и солью. Новостные агентства расходятся во мнении по поводу того, принял ли лидер КНДР традиционное угощение или отказался от каравая

Ким Чен Ын (Фото: Yonhap South Korea / EPA / ТАСС)

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток. Видео с прибытием поезда на своей странице в Instagram опубликовал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Видео: Губернатор Приморья Олег Кожемяко / Instagram

Лидер КНДР прибыл на приграничную станцию Хасан, где покинул вагон и встретился с российскими чиновниками. На перроне его встретили Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИД Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора. На станции для Ким Чен Ына был устроен прием в традиционном русском стиле — девушки в народных костюмах преподнесли ему каравай.

«Интерфакс» со ссылкой на источник написал, что от угощения лидер КНДР отказался. В то же время «РИА Новости», чей корреспондент пообщался с девушками, встречавшими лидера иностранного государства, эту информацию опровергает. «Мы читали новости, что он не попробовал каравай. Нет, он попробовал. Отломил, в соль макнул», — сказала одна из школьниц.

Перед отъездом поезда Ким Чен Ын и российские чиновники провели короткую встречу, уточнила пресс-служба администрации Приморского края. Кожемяко рассказал лидеру КНДР, что во время своей работы в Амурской области встречал его отца — Ким Чен Ира — когда тот в 2001 году приезжал в Россию с официальным визитом. Ким Чен Ын ответил, что помнит это событие по фотографиям.