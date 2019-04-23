Ушаков раскрыл формат встречи Путина и Ким Чен Ына

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, намеченная на 25 апреля, начнется с переговоров в формате один на один. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает корреспондент РБК.

Кроме того, запланированы встречи в узком составе и в составе делегаций, а также официальный прием. На встрече также будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, министр транспорта Евгений Дитрих, замминистра энергетики Анатолий Яновский и другие. По итогам мероприятия не планируется делать заявлений или подписывать документов.

Он подчеркнул, что встреча «станет первым контактом» президента с Ким Чен Ыном. «Мы считаем визит ключевым событием в двусторонних отношениях во все последние годы. Он имеет важное значение для решения политико-дипломатических проблем корейского полуострова», — заметил Ушаков.

Помощник президента заметил, что в центре внимания двух лидеров будет ​решение ядерной проблемы корейского полуострова. «В 2017 году мы разработали «дорожную карту» урегулирования. Поэтапное продвижение предусматривает: прекращение испытаний в ответ на приостановку американских учений, потом дальше», — сказал Ушаков, подчеркнув, что первая часть уже реализована и теперь нужно переходить ко второй.