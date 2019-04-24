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РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
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Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 359

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 359, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. По последним данным, пострадали около 500 человек. Ранее сообщалось о 321 жертве.

По данным портала Ada Derana, вечером 23 апреля власти задержали еще 18 человек в связи с терактами. Кроме того, в ходе операции из здания в районе Варакапола были изъяты четыре рации и мотоцикл. Днем ранее полиция сообщала о 40 задержанных.

Восемь взрывов на Шри-Ланке прогремели 21 апреля, когда католики отмечали Пасху. Взрывные устройства сработали в трех отелях и двух церквях, недалеко от зоопарка и в пригороде столицы, Дематагоде. Еще одно взрывное устройство нашли неподалеку от главного международного аэропорта Шри-Ланки Бандаранаике. Власти ввели в стране комендантский час и временно заблокировали соцсети.

Политика
ИГ заявила об ответственности за серию терактов на Шри-Ланке

Как сообщили власти Шри-Ланки, к серии взрывов может быть причастна местная группировка Thouheeth Jamath (Таухид Джамаат). При этом министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне отметил, что без поддержки международной организации она не смогла бы осуществить теракты. В министерстве обороны страны предположили, что взрывы стали ответом на недавнее нападение в новозеландском Крайстчёрче.

Фотогалерея 
Взрывы на католическую Пасху на Шри-Ланке. Фоторепортаж

23 апреля ответственность за произошедшее взяла террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), которая опубликовала видео присяги террористов — исполнителей атаки.

Теги: Шри-Ланка, взрывы, погибшие
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