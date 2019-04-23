Утром в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке в общественных местах прогремели восемь взрывов — в столице страны Коломбо, ее пригородах, в городе Негомбо и городе Баттикалоа на восточном побережье острова. Три — в католических церквях, где верующие отмечали Пасху, остальные в отелях.
Официально подтверждена гибель 321 человека. Из них 38 иностранцы — граждане США, Австралии, Великобритании, Индии, Турции, Португалии. По данным ООН, 45 жертв теракта — дети. Количество раненых составило около 500 человек.
Как ИГ оказалась на Шри-Ланке
По официальной версии, исполнителем теракта является организация National Thowheed Jama’ath (NTJ). По подозрению в причастности к терактам задержаны 40 человек.
В воскресенье агентство AFP сообщило, что 11 апреля глава шри-ланкийской полиции со ссылкой на данные иностранной разведки разослал высокопоставленным офицерам письмо-предупреждение о готовящейся атаке на католические церкви.
Как оказалось, спецслужбы Индии и США несколько раз в начале апреля предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках на церкви и туристические места, сообщил телеканал CNN. Впервые информацию от спецслужб нескольких стран власти получили 4 апреля. Через несколько дней стало известно, что подготовку ведет NTJ. Представители правительства Шри-Ланки признали, что предупреждения от иностранных разведок продолжали поступать вплоть до дня терактов. При этом никаких действий не предпринималось, а премьер-министру Ранилу Викрамасингхе даже не сообщили о донесениях из-за рубежа.
NTJ, скорее всего, является подразделением индийской мусульманской организации Thowheed Jama’ath. Штаб-квартира последней находится в индийском штате Тамилнад, она также имеет отделения в странах Персидского залива, где есть тамильские общины, рассказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Куприянов. Thowheed Jama’ath ведет проповедническую деятельность, борется за «чистый ислам», идеологию этой организации эксперт охарактеризовал как «мирный ваххабизм». «Эта организация выступает за соблюдение исламских традиций, способствует строительству мечетей, и ранее она не была замечена ни в каких нападениях или терактах», — сказал он.
Воскресная атака на Шри-Ланке — из ряда вон выходящее событие, потому что шри-ланкийские мусульмане в целом не поддерживают воинственную идеологию, отметил Куприянов. У Thowheed Jama’ath есть подразделение в Шри-Ланке Sri Lanka Thowheed Jama’ath (SLTJ), но неизвестно, являются ли NTJ и SLTJ одной и той же организацией. Эксперт допустил, что NTJ может быть отколовшейся от основной организации ячейкой, которая действительно радикализировалась под влиянием ИГ. «Известно, что мусульмане Шри-Ланки ездили в ИГ. Они могли вернуться и привезти определенные умения и идеологию», — считает Алексей Куприянов.