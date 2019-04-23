Они стали ответом на нападения на мечети в Новой Зеландии

ИГ заявила об ответственности за серию терактов на Шри-Ланке

ИГ заявила об ответственности за серию терактов на Шри-Ланке Они стали ответом на нападения на мечети в Новой Зеландии

ИГ взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке и опубликовала видео присяги террористов — исполнителей атаки. Под влияние ИГ могла попасть шри-ланкийская организация, ранее не замеченная в террористической деятельности

Массовое захоронение жертв терактов на Шри-Ланке (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Кто признал ответственность за теракты

Организация «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке 21 апреля​. Об этом сообщило близкое к боевикам агентство Amaq. В заявлении подтверждается причастность к терактам трех боевиков, чьи фотографии были опубликованы ранее. Кроме того, названы имена еще нескольких террористов, участвовавших в нападениях.

Позднее Amaq опубликовало видео присяги восьми человек — вероятных террористов, сделанное перед атаками на Шри-Ланке, сообщила Independent. У всех, кроме одного человека, лица закрыты. Предположительно, человек с открытым лицом — идейный вдохновитель атаки имам Захран Хашим.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе во вторник заявил, что ИГ действительно может быть связана с воскресными терактами. Ранее в тот же день министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене назвал теракты акцией возмездия за атаку на мечети новозеландского города Крайстчёрч в середине марта 2019 года — тогда были убиты 50 человек, в основном прихожане.