Полиция Шри-Ланки задержала 40 человек после взрывов

Полиция Шри-Ланки задержала 40 человек после серии взрывов, произошедших на католическую Пасху 21 апреля. Об этом сообщает Colombo Page со ссылкой на пресс-секретаря полиции Рувана Гунасекара. Все они являются местными жителями.

Reuters со ссылкой на правительственные и военные источники пишет, что после атак был задержан гражданин Сирии. «Террористическое подразделение полиции арестовало сирийца после атак», — сказал источник. Уточняется, что его задержали после допроса подозреваемых из числа местных жителей.

21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов, в том числе в церквях и отелях. По последним данным, в результате погибли 310 человек, в том числе иностранцы. Россиян среди жертв и пострадавших нет. Власти Шри-Ланки заявили, что за атаками может стоять местная группировка Thouheeth Jamath, однако указали, что она не смогла бы совершить взрывы без поддержки международной организации.

После терактов в стране временно заблокировали соцсети, ввели комендантский час, а также решили объявить режим чрезвычайного положения.