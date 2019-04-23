В серии терактов на Шри-Ланке погибли 45 детей

В результате серии взрывов на Шри-Ланке в пасхальное воскресенье, 21 апреля, погибли 45 детей. Об этом заявил пресс-секретарь Unicef Кристоф Бульерак, передает Reuters.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла 21 апреля, когда католики отмечали Пасху. Бомбы сработали в трех отелях и двух церквях и в пригороде столицы, Дематагоде. Еще одно взрывное устройство нашли недалеко от главного аэропорта Шри-Ланки Бандаранаике. В результате, по последним данным, погиб 321 человек, около 500 получили ранения.

По данным властей Шри-Ланки, ответственность за серию взрывов лежит на группе террористов-смертников экстремистской группировки Nations Thawahid Jaman (NTJ). По подозрению в причастности к взрывам полиция задержала 40 человек. Власти Шри-Ланки заявили, что теракты были совершены в ответ на недавнее нападение в новозеландском Крайстчёрче.

