Футболиста «Спартака» Гулиева временно лишили водительских прав

Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева на четыре месяца лишили водительских прав, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского районного суда Москвы Юлия Котомина.

«Мировой суд рассмотрел данный материал, на четыре месяца лишение прав», — заявила она.

В пресс-службе ФК «Спартак» отказались от комментариев.

10 апреля Гулиев на своем Mercedes задел американца, переходящего улицу в Москве. После этого футболист вышел из машины, и завязалась драка. Как сообщал «Московский комсомолец», Гулиев заявил, что американец ударил его автомобиль ногой. Инцидент произошел на Краснопрудной улице.