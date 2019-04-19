Футболиста «Спартака» Гулиева временно лишили водительских прав

Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева на четыре месяца лишили водительских прав, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского районного суда Москвы Юлия Котомина.
«Мировой суд рассмотрел данный материал, на четыре месяца лишение прав», — заявила она.
В пресс-службе ФК «Спартак» отказались от комментариев.
10 апреля Гулиев на своем Mercedes задел американца, переходящего улицу в Москве. После этого футболист вышел из машины, и завязалась драка. Как сообщал «Московский комсомолец», Гулиев заявил, что американец ударил его автомобиль ногой. Инцидент произошел на Краснопрудной улице.
«Спартак» пообещал применить к Гулиеву дисциплинарные меры за драку с пешеходом. По данным СМИ, полузащитника вывели из основного состава и оштрафовали на 5 млн руб., однако футбольный клуб отказался комментировать эту информацию.