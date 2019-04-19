Футболиста «Спартака» Гулиева временно лишили водительских прав

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,03 +0,14 EUR Бирж. 72,01 +0,19 Brent 71,98 +0,25% USD Нал. 64,43 63,55 EUR Нал. 72,46 71,52 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1244 +0,0013 BTC/USD Бирж. 5 281,20 -29,60 IMOEX 2 563,74 +0,11% RTSI 1 261,44 -0,07% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
РусГидро ₽0,68 (+29,33%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
РусГидро ₽0,68 (+29,33%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 13:04
СК показал видео с мажоритарием «Югры» Хотиным после задержания Финансы, 16:45 Патрушев перечислил основные угрозы для безопасности на Северном Кавказе Общество, 16:42 «Просто так»: в чем польза бессмысленных действий РБК и AFI Development, 16:26 Компания Ротенберга подтвердила планы по созданию сети интернета вещей Технологии и медиа, 16:19 СМИ узнали сумму расходов Зеленского и Порошенко на предвыборную агитацию Политика, 16:17 Посол России заявил о заблуждении Лукашенко по поводу стоимости БелАЭС Политика, 16:13 Правительство поддержало идею запретить «веселящий газ» Политика, 16:12 Федерация хоккея назвала даты прибытия игроков НХЛ в сборную России Спорт, 15:59 Футболиста «Спартака» Гулиева временно лишили водительских прав Общество, 15:52 «Роснефть» попросит «пресечь деятельность» Reuters в России Бизнес, 15:52 Аукцион для операторов: в чем сильные и слабые стороны eSIM Pro, 15:49 Бриллианты, гольф, бег: от чего и почему отказались миллениалы Стиль, 15:43 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 15:43 Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии Общество, 15:41
Общество ,  
0 
Футболиста «Спартака» Гулиева временно лишили водительских прав

Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева на четыре месяца лишили водительских прав, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского районного суда Москвы Юлия Котомина.

«Мировой суд рассмотрел данный материал, на четыре месяца лишение прав», — заявила она.

В пресс-службе ФК «Спартак» отказались от комментариев.

10 апреля Гулиев на своем Mercedes задел американца, переходящего улицу в Москве. После этого футболист вышел из машины, и завязалась драка. Как сообщал «Московский комсомолец», Гулиев заявил, что американец ударил его автомобиль ногой. Инцидент произошел на Краснопрудной улице.

Общество
Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым


«Спартак» пообещал применить к Гулиеву дисциплинарные меры за драку с пешеходом. По данным СМИ, полузащитника вывели из основного состава и оштрафовали на 5 млн руб., однако футбольный клуб отказался комментировать эту информацию.

Позднее гражданин США Майкл Коул сообщил, что встретился с Гулиевым, и конфликт с футболистом был урегулирован. Сам полузащитник извинился перед пешеходом и выразил сожаление из-за инцидента.

Теги: «Спартак», Москва, драка, водительские права, новости РБК
Материалы по теме
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
Общество
Футболист «Спартака» выразил сожаление из-за инцидента с американцем
Общество
«Спартак» отказался раскрыть размер штрафа для устроившего драку игрока
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter