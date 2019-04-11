Футболист «Спартака» подрался с американцем после дорожного инцидента

На Краснопрудной улице в центре Москвы произошел конфликт между водителем и пешеходом, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что «это связано с произошедшим недавно конфликтом между футболистом Аязом Гулиевым и гражданином США».

«Прибывшими на место сотрудниками полиции участники конфликта были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции, где пешеходом было написано заявление о том, что он претензий к водителю не имеет», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что в отношении водителя возбудили дело по ст. 12.12 КоАП РФ.

Ранее «Московский комсомолец» писал, что у полузащитника «Спартака» Гулиева произошел конфликт с иностранцем на Краснопрудной улице в Москве. По данным издания, футболист на автомобиле Mercedes задел американца, переходящего улицу, после чего он вышел из автомобиля, и началась драка. Как пишет газета, Гулиев утверждает, что американец ударил ногой по его машине. У иностранца диагностировали перелом костей носа. Гулиев извинился и предложил ему деньги, после чего американец написал заявление, что не имеет претензий, отмечает издание.