Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым

Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта ​с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Появилась возможность закончить эту мерзкую историю красив​о, и мы ей воспользуемся. Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в Республике Дагестан и столько же общественным организациям здесь в Москве», — сообщил он, добавив, что одна из них помогает бездомным.

Коул написал, что встретился с Гулиевым. По словам американца, он понял, что футболист иногда не может себя контролировать, однако отметил, что у того «бьется сердце и есть совесть». Коул рассказал, что убедился, что не все российские институты работают как должны, но его мнение о россиянах только улучшилось.

11 апреля Гулиев задел американца на автомобиле Mercedes. Инцидент произошел на Краснопрудной улице в Москве. После этого футболист вышел из машины и завязал драку.