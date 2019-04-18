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Футболист «Спартака» выразил сожаление из-за инцидента с американцем

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев в интервью телеканалу клуба заявил, что ему очень стыдно за инцидент с американцем Майклом Коулом.

Видео: Официальный сайт «Спартака»

По словам футболиста, после конфликта он практически каждый день на связи с ним. «Могу сказать, что мне очень стыдно перед всеми людьми. Перед ним я извинился не один раз», — сказал Гулиев. По словам футболиста, его подвела вспыльчивость, с которой он пытается бороться.

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СМИ опубликовали видео с места драки футболиста «Спартака» с американцем

10 апреля Гулиев, ехавший на автомобиле, задел американца, переходящего через улицу в Москве, после чего завязал с ним драку. Руководство «Спартака» пообещало применить к игроку дисциплинарные меры. По данным СМИ,  его оштрафовали на 5 млн руб. Также сообщалось, что полузащитника вывели из основного состава.

Позднее американец заявил, что конфликт с Гулиевым урегулирован. Штраф футболиста направят на благотворительность.

Теги: «Спартак», футболист, ДТП, драка
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