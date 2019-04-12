«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом

«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге. Об этом говорится в сообщении на сайте футбольного клуба.

Отмечается, что по пути на тренировку футболист, находившийся за рулем автомобиля, вступил в конфликт с пешеходом и «применил по отношению к нему грубую физическую силу».

«Руководство «Спартака» приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции. Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым», — указано в сообщении. Как отметили в «Спартаке», пострадавший пешеход не имеет претензий к футболисту,

Аяз Гулиев извинился за свое поведение. «Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно», — заявил футболист.