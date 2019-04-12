«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,59 -0,02 EUR Бирж. 72,88 +0,15 Brent 70,97 -0,04% USD Нал. 65,07 64,22 EUR Нал. 73,37 72,44 USD ЦБ 64,40 -0,34 EUR ЦБ 72,66 -0,29 EUR/USD 1,1283 +0,0030 BTC/USD Бирж. 5 056,60 -11,40 IMOEX 2 556,67 +0,20% RTSI 1 246,81 +0,13% DJIA 26 143,05 -0,05% Nasdaq 7 947,36 -0,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alphabet $1 400 (+15,44%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Alphabet $1 400 (+15,44%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Лента новостей
Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 64,4 (-0,34) Quote, 11 апр, 13:46
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 72,66 (-0,29) Quote, 11 апр, 13:46
Названа дата прощания с основателем титановой корпорации Тетюхиным Общество, 10:16 Гендиректор телеканала пообещал подать в суд на Порошенко Политика, 10:12 Австралийский премьер пообещал не оказывать особой поддержки Ассанжу Технологии и медиа, 10:10 «Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом Общество, 10:03 Новые форматы в ретейле. Дайджест иностранных СМИ Pro, 09:49 Тест: угадайте героя «Игры престолов» по цитате из книг Стиль, 09:38 Пассажиров предупредили о задержках поездов на Ярославском направлении Общество, 09:32 При взрыве на рынке в Пакистане погибли 16 человек Общество, 09:25 Экс-советник Обамы заявил о невиновности в деле о «работе на Украину» Политика, 09:18 Business talk: как инвестору приумножить состояние в эпоху нестабильности РБК и Сбербанк Первый, 09:18 Великая война: как киностудии борются с утечками и спойлерами Стиль, 09:16 В Сети появилось новое видео с Зеленским и белым порошком Политика, 09:11 Минсельхоз раскритиковал идею выставлять квоты на вылов рыбы на аукционы Бизнес, 09:02 Кто заедет дальше: Toyota Fortuner против Mitsubishi Pajero Sport Авто, 09:00
Общество ,  
0 
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом

«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге. Об этом говорится в сообщении на сайте футбольного клуба.

Отмечается, что по пути на тренировку футболист, находившийся за рулем автомобиля, вступил в конфликт с пешеходом и «применил по отношению к нему грубую физическую силу».

«Руководство «Спартака» приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции. Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым», — указано в сообщении. Как отметили в «Спартаке», пострадавший пешеход не имеет претензий к футболисту,

Аяз Гулиев извинился за свое поведение. «Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно», — заявил футболист.

Общество
СМИ опубликовали видео с места драки футболиста «Спартака» с американцем

По данным источника РБК в правоохранительных органах, у Гулиева произошел конфликт с американцем. «Московский комсомолец» писал, что спортсмен на Mercedes задел мужчину, который переходил улицу. Издание отмечало, что у иностранца оказался сломан нос. При этом газета написала, что Гулиев заявил, что американец ударил ногой его автомобиль. Футболист извинился и предложил ему деньги. Американец написал заявление об отсутствии претензий. РЕН ТВ опубликовал кадры с места драки.

Теги: «Спартак», футболист, драка
Материалы по теме
СМИ опубликовали видео с места драки футболиста «Спартака» с американцем
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter