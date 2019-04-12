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L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Общество ,  
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«Спартак» отказался раскрыть размер штрафа для устроившего драку игрока

ФК «Спартак» отказался раскрыть размер штрафа для своего игрока Аяза Гулиева, который устроил потасовку с пешеходом.

«Мы не комментируем детали наказания, это внутреннее дело клуба. Но наказание строгое и соответствует тяжести проступка игрока», — заявили РБК в пресс-службе клуба.

Telegram-канал Baza сообщал, что футбольный клуб наказал Гулиева за нападение на пешехода и оштрафовав его на 5 млн руб. Отмечалось, что данную сумму вычтут из зарплаты полузащитника, которая, в свою очередь, составляет 6 млн руб. в месяц.

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«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом

Более того, Гулиева отстранили от основного состава. По сведениям «Чемпионат.com», данная информация соответствует действительности.

Ранее «Спартак» обязался применить дисциплинарные меры к полузащитнику.

Гулиев 10 апреля, пытаясь проехать на своем Mercedes на красный свет, задел на пешеходном переходе мужчину, которым оказался американец. После этого футболист выбежал из машины догнал его и начал избивать, в результате чего сломал ему нос. Потерпевший от претензий отказался.

Теги: «Спартак», отказ, штраф, драка, игроки, Футбол, новости РБК
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