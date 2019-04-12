«Спартак» отказался раскрыть размер штрафа для устроившего драку игрока

ФК «Спартак» отказался раскрыть размер штрафа для своего игрока Аяза Гулиева, который устроил потасовку с пешеходом.

«Мы не комментируем детали наказания, это внутреннее дело клуба. Но наказание строгое и соответствует тяжести проступка игрока», — заявили РБК в пресс-службе клуба.

Telegram-канал Baza сообщал, что футбольный клуб наказал Гулиева за нападение на пешехода и оштрафовав его на 5 млн руб. Отмечалось, что данную сумму вычтут из зарплаты полузащитника, которая, в свою очередь, составляет 6 млн руб. в месяц.

Более того, Гулиева отстранили от основного состава. По сведениям «Чемпионат.com», данная информация соответствует действительности.