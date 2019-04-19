Трамп заявил о имеющемся у него шансе прекратить расследование Мюллера

Президент США Дональд Трамп сообщил об имеющейся у него возможности прекратить расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера ​о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

«У меня было право остановить всю охоту на ведьм, если бы я захотел. Я мог бы уволить всех, включая Мюллера, если бы я захотел. Я решил не делать этого», — написал американский президент в своем Twitter.

В середине марта Роберт Мюллер сообщил о завершении двухлетнего расследования «российского дела», в ходе которого не было выявлено доказательств сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Отчет о докладе Уильям Барр передал конгрессу США.

18 апреля была опубликована отредактированная версия доклада Мюллера. Генпрокурор Уильям Барр заявил об отсутствии доказательств координации кем-либо из американских граждан своей деятельности с Россией. Барр отметил, что расследованием не был установлен факт сговора членов предвыборного штаба Трампа с Россией либо их сотрудничество. Однако из доклада следует, что Москва пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года.

Спецслужбы вели расследование о возможном вмешательстве России в выборы с января 2017 года. Альтернативное расследование проводил и комитет разведки палаты представителей. Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги расследования, отверг свою связь с Кремлем.

Президент России Владимир Путин назвал предсказуемыми выводы комиссии, не нашедшей подтверждений сговора Трампа с Москвой. «Поэтому то, что она [комиссия Мюллера] закончит так, как... гора родила мышь, что называется... это было для нас понятно заранее. И я все время вам об этом говорил», — подчеркивал российский президент.