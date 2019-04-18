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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
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Трамп ответил «это конец моего президентства» на назначение Мюллера
Президент США резко отреагировал на назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу». Он заявил, что это конец его президентства и нецензурно выругался
Дональд Трамп (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Узнав о том, что расследованием «российского дела» будет заниматься спецпрокурор Роберт Мюллер, президент США Дональд Трамп заявил, что это будет концом его правления, такие показания дал Джоди Хант, бывший глава администрации генпрокурора США, следует из доклада, опубликованного на сайте Минюста США.

«О боже мой. Это ужасно. Это конец моего президентства. Мне ******», — заявил Трамп, слова которого приводит Хант. После этого президент обратился к занимавшему тогда пост генпрокурору Сешнсу и спросил: «Как ты позволил этому случиться, Джефф?»

Трамп говорил генпрокурору, что тот должен был защитить президента, утверждает Сешнс.​ Президент добавил, что расследование займет годы и он ничего не сможет с этим поделать.

Политика
Что выяснил спецпрокурор Мюллер в своем расследовании

Сешнс стал генпрокурором США при Трампе, в феврале 2017 года. Уже через месяц он взял самоотвод, отказавшись расследовать возможное вмешательство России в выборы президента США. Такое решение Сешнс принял после того, как выяснилось, что он солгал под присягой о контактах с россиянами и не упомянул общение с бывшим послом России Сергеем Кисляком.

​В результате вести расследование поручили бывшему главе ФБР Роберту Мюллеру. После того как Сешнс взял самоотвод, Трамп стал критиковать его. В ноябре 2018-го, после промежуточных выборов в конгресс, Трамп уволил Сешнса.

Расследование Мюллера длилось почти два года. Как сообщалось, спецпрокурор не нашел доказательств сговора Трампа и его команды с властями России. При этом Мюллер утверждает, что россияне пытались оказать влияние на избирателей. 18 апреля была опубликована отредактированная версия его доклада — часть текста из нее вычеркнули в интересах следствия, документ занимает 448 страниц.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, расследование, вмешательство
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