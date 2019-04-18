Жена Дмитрия Быкова сообщила об отсутствии изменений в его состоянии

Жена Дмитрия Быкова сообщила об отсутствии изменений в его состоянии

Ирина Лукьянова, жена писателя Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, сказала РБК, что его состояние не изменилось.

«Пока здесь [в Уфе], никаких решений пока нет [по перевозке в Москву], изменений тоже пока нет», — отметила она.

Как рассказал РБК главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, дальнейшее лечение Быкова планируется определить вместе с врачами из ​столичного госпиталя имени Бурденко.

«Сегодня в Уфу вылетает Дмитрий Муратов, руководитель «Новой газеты» и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко. Вместе с уфимскими коллегами они определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова», — сказал он.