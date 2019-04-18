Появилось видео транспортировки Дмитрия Быкова из больницы в Уфе

Телеканал «Вся Уфа» опубликовал видеозапись транспортировки писателя Дмитрия Быкова из больницы в Уфе, куда он попал накануне с подозрением на инсульт.

«Дмитрия Быкова экстренно транспортируют из 22-й больницы Уфы в госпиталь имени Бурденко в Москву», — говорится в сообщении.

Видео: Вся Уфа / YouTube

На кадрах видно, что врачи в сопровождении родственников вывозят каталку из больницы и загружают ее в автомобиль скорой помощи. Как отмечает телеканал, супруга и дочь писателя поехали в аэропорт на автомобиле сопровождения.

Быкова госпитализировали 17 апреля, а позднее он был введен в искусственную кому. Днем 18 апреля главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что консилиум врачей решил транспортировать Быкова в Москву. Эту информацию РБК подтвердил журналист и один из основателей «Новой газеты» Дмитрий Муратов.