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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Зеленский в эфире ток-шоу представил свою команду

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский в эфире общественно-политического ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» представил свою команду, с которой он намерен работать в случае победы во втором туре президентских выборов.

«Это моя команда, это специалисты — молодые светлые люди, которые со мной пойдут в администрацию президента. Кто будет лучше, тот получит ту или иную должность», — сказал Зеленский.

Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Зеленского и Порошенко

По его словам, с этими людьми он собирается «строить Украину, сильную, мощную, которая не является младшей сестрой России, не является коррумпированным партнером Европы», сообщает телеканал «112 Украина»

В команду Зеленского вошли экс-министр финансов Александр Данилюк, который будет курировать «международные отношения, экономику и финансовые вопросы»; Руслан Степанчук, который назначен идеологом партии «Слуга народа». Он будет отвечать за реформы институтов; Иван Баканов будет курировать связи с Верховной радой; бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка будет отвечать за правоохранительную и антикоррупционную политику. Врач Евгений Комаровский будет курировать медицинское направление в стране, а Руслан Стефанчук будет отвечать за идеологическое направление.

Политика
Штабы Зеленского и Порошенко за день до дебатов не договорились о формате

Советниками Зеленского также стали политтехнолог Дмитрий Разумков, глава предвыборного штаба Иван Баканов, а экспертом по судебной реформе политик представил доктора юридических наук Ирину Венедиктову.

Кроме того, в список вошли Галина Янченко, которая станет экспертом по антикоррупционной политике и диджитал-решений для государства; Денис Монастырский, который будет отвечать за правоохранительные органы. Курировать органы правосудия Зеленский поручил Сергею Ионушасу; экспертом по безопасности и обороне станет Иван Апаршин. 
Даниил Гетманцев будет отвечать за экономику, финансы и налоги;
Виктория Страховая — за банковскую деятельность;
Михаил Федоров будет курировать диджитал-направление;
Александр Мережко — международные отношения и народовластие. За экологическую политику будет отвечать Олег Бондаренко; за гендерное равноправие — Марина Бардина. 

Сергей Кальченко поручат курировать избирательное законодательство; Андрей Герус будет отвечать за энергетику, ЖКХ и антимонопольное регулирование. Контролировать образование в стране будет Сергей Бабак. Всего в команду Зеленского вошли 20 человек. 

Политика
Зеленский пообещал не убегать с Украины после пяти лет президентства

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. По его итогам Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,95%, Юлия Тимошенко — 13,40%. По данным ЦИК Украины явка по стране составила 62,78%, в выборах приняли участие 18 893 864 человека.
19 апреля на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве пройдут предвыборные дебаты Зеленского и Порошенко, проведение является обязательным по украинскому законодательству.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.​

Теги: выборы на Украине, Владимир Зеленский
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