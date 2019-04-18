Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что в случае победы актера на выборах президента он сможет урегулировать ситуацию в Донбассе и наладить отношения с Россией

Виктор Медведчук (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, пишет Reuters.

Он отметил, что две недели назад провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным (он является крестным отцом дочери Медведчука). «В Москве нет никаких ожиданий, — сказал Медведчук. — Они хотят видеть, что будет потом, кто будет в его [Зеленского] окружении и что он будет делать».

«Мы не говорим, что должны снова целоваться или обниматься [с Россией]. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений», — сказал Медведчук, добавив, что Украина теряет $20 млрд в год из-за того, что Киев повернулся спиной к Москве.

По его словам, холодная экономическая логика сейчас диктует необходимость сближения с Россией.

«Если мы этого не сделаем и продолжим эту антироссийскую политику и истерию, наша экономическая жизнь еще больше ухудшится», — считает Медведчук.