Зеленский пообещал не убегать из Украины после пяти лет президентства

Зеленский заявил, что его отличие от предшественников в том, что он не покинет страну после окончания своего президентского срока. Шоумен подчеркнул, что идет в президенты, чтобы сделать страну лучше

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Кандидат в президенты, актер Владимир Зеленский в ответ на вопрос, чем он будет отличаться от предшественников, занимавших кресло главы государства, сказал: «Я через пять лет никуда не убегу». Об этом он заявил в эфире украинского телеканала 1+1.

«Я хочу быть президентом достойной страны, я хочу быть человеком, которого не догонят после пяти лет, дай Бог, нормального правления, нормальной команды, уважения. Я не хочу, чтобы через пять лет меня кто-то догнал на улице и сказал: «Ты такой же как Порошенко», — отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что идет в президенты, чтобы сделать страну лучше. По словам актера, он намерен «сломать систему», возникшую на Украине, где «ставка очень большая — человеческая жизнь».

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