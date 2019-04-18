Российские телеканалы покажут дебаты Зеленского и Порошенко

Несколько российских телеканалов покажут предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся вечером 19 апреля.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила РБК, что трансляция дебатов с переводом на русский язык будет вестись на сайте «RT на русском».

В пресс-службе телеканала НТВ рассказали РБК, что предвыборные дебаты будут транслироваться на сайте НТВ.ru, в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях, а также в мобильных приложениях «НТВ» и «Сегодня».

Главный редактор телеканала «Дождь» Александра Перепелова заявила РБК, что дебаты Порошенко и Зеленского будут транслироваться с переводом на русский язык в прямом эфире.​