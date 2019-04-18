Штабы Зеленского и Порошенко за день до дебатов не договорились о формате

Штабы Зеленского и Порошенко за день до дебатов не договорились о формате

Команды кандидатов договорились о проведении дебатов на стадионе, но их формат остается предметом споров, а официальные дебаты на «Общественном телевидении» пройдут без Зеленского, говорят источники в его окружении

Петр Порошенко (в центре) (Фото: Celestino Arce Lavin / Zuma / ТАСС)

Команды кандидатов в президенты Украины продолжают спор о формате и регламенте дебатов, которые должны пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве, рассказали РБК источники в штабах обоих кандидатов. Билеты на дебаты уже закончились.

Аренда стадиона «Олимпийский» обошлась командам кандидатов в 6 млн грн, рассказал РБК источник, близкий к штабу президента Украины Петра Порошенко. Кандидаты финансовую нагрузку разделили между собой: каждый заплатил по 3 млн грн государственному предприятию НСК «Олимпийский». «На дебатах предполагается несколько модераторов — ведущие нескольких украинских каналов», — рассказал РБК источник, близкий к штабу Владимира Зеленского.

Кто пойдет на теледебаты

Центризбирком Украины продолжает настаивать, что встреча Зеленского и Порошенко должна состояться в студии телеканала «Общественное телевидение» 19 апреля — дебаты на стадионе избирком официальными не признает. Порошенко предлагал Зеленскому принять участие в дебатах 19 апреля дважды за день: сначала в «Олимпийском», затем на «Общественном телевидении».

«Готов ли Зеленский ехать на телеканал — четкого ответа мы не слышали, — говорит источник, близкий к штабу Порошенко. — Раньше у них позиция была такая: одни дебаты на стадионе в 19:00. Мы согласились. Потом появилось уточнение, что в 19:00 начнется концерт, а сами дебаты будут позже. Мы не против концерта, но пусть он будет потом. По закону кандидаты в президенты во втором туре перед днем голосования должны провести дебаты с 20:00 до 22:00. Но поскольку было решено идти на стадион, то вчера мы ЦИК просили сдвинуть на час начало официальных дебатов — они начнутся не в 20:00, а в 21:00, чтобы с 21:00 до 22:00 согласно закону они прошли на «Общественном телевидении». Очевидно, Порошенко вынужден будет не позже 20:30 со стадиона уехать» — говорит он. По словам источника, действующий президент предложил Зеленскому подвезти его на канал, «чтобы тот не ссылался на пробки и час пик».