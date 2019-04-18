Штабы Зеленского и Порошенко за день до дебатов не договорились о формате

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,97 +0,13 EUR Бирж. 71,90 -0,20 Brent 71,79 -0,13% USD Нал. 64,46 63,53 EUR Нал. 72,63 71,57 USD ЦБ 64,07 +0,12 EUR ЦБ 72,24 -0,12 EUR/USD 1,1231 -0,0063 BTC/USD Бирж. 5 274,94 +20,38 IMOEX 2 556,69 -0,45% RTSI 1 259,62 -0,47% DJIA 26 565,26 +0,44% Nasdaq 7 992,91 -0,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
QUALCOMM $100 (+25,55%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,55%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 64,07 (+0,12) Quote, 14:02
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 72,24 (-0,12) Quote, 14:02
Тимошенко сообщила о звонке робота с голосом Порошенко Политика, 19:33 В Кремле пролистают доклад Мюллера перед докладом Путину Политика, 19:24 «Братство» на Московском кинофестивале заменят на фильм про Горбачева Общество, 19:06 Звезды криптоиндустрии: кто есть кто в блокчейн-бизнесе Партнерский материал, 19:05 В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов Общество, 19:04 В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти Экономика, 19:04 Почему биткоин может подняться до $20 тыс. через 22 года Крипто, 18:44 Акции Qualcomm взлетели на 38% за два дня: стоит ли инвестировать Quote, 18:38 Трамп назвал хорошим для себя день публикации доклада Мюллера Политика, 18:35 В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке Общество, 18:33 Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП до 0,8% Экономика, 18:31 Замгенпрокурора Иван Сыдорук подал в отставку Политика, 18:31 Минюст США опубликовал отредактированный доклад Мюллера Политика, 18:28 Украинский суд не нашел вины России в гибели Ил-76 в Луганске Общество, 18:26
Выборы на Украине ,  
0 
Штабы Зеленского и Порошенко за день до дебатов не договорились о формате
Команды кандидатов договорились о проведении дебатов на стадионе, но их формат остается предметом споров, а официальные дебаты на «Общественном телевидении» пройдут без Зеленского, говорят источники в его окружении
Петр Порошенко (в центре) (Фото: Celestino Arce Lavin / Zuma / ТАСС)

Команды кандидатов в президенты Украины продолжают спор о формате и регламенте дебатов, которые должны пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве, рассказали РБК источники в штабах обоих кандидатов. Билеты на дебаты уже закончились.

Аренда стадиона «Олимпийский» обошлась командам кандидатов в 6 млн грн, рассказал РБК источник, близкий к штабу президента Украины Петра Порошенко. Кандидаты финансовую нагрузку разделили между собой: каждый заплатил по 3 млн грн государственному предприятию НСК «Олимпийский». «На дебатах предполагается несколько модераторов — ведущие нескольких украинских каналов», — рассказал РБК источник, близкий к штабу Владимира Зеленского.

Кто пойдет на теледебаты

Центризбирком Украины продолжает настаивать, что встреча Зеленского и Порошенко должна состояться в студии телеканала «Общественное телевидение» 19 апреля — дебаты на стадионе избирком официальными не признает. Порошенко предлагал Зеленскому принять участие в дебатах 19 апреля дважды за день: сначала в «Олимпийском», затем на «Общественном телевидении».

«Готов ли Зеленский ехать на телеканал — четкого ответа мы не слышали, — говорит источник, близкий к штабу Порошенко. — Раньше у них позиция была такая: одни дебаты на стадионе в 19:00. Мы согласились. Потом появилось уточнение, что в 19:00 начнется концерт, а сами дебаты будут позже. Мы не против концерта, но пусть он будет потом. По закону кандидаты в президенты во втором туре перед днем голосования должны провести дебаты с 20:00 до 22:00. Но поскольку было решено идти на стадион, то вчера мы ЦИК просили сдвинуть на час начало официальных дебатов — они начнутся не в 20:00, а в 21:00, чтобы с 21:00 до 22:00 согласно закону они прошли на «Общественном телевидении». Очевидно, Порошенко вынужден будет не позже 20:30 со стадиона уехать» — говорит он. По словам источника, действующий президент предложил Зеленскому подвезти его на канал, «чтобы тот не ссылался на пробки и час пик».

Зеленский со стадиона никуда не поедет, утверждают два собеседника РБК в его штабе, комментируя приглашение Порошенко. Он изначально настаивал на проведении дебатов на стадионе вместо формата теледебатов. Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, комментируя утверждения ЦИК Украины, настаивавшей на том, что дебаты должны проходить на «Общественном телевидении», заметил, что закон такого не предусматривает. «Это уже адресация к постановлению ЦИК, но, при всем уважении, закон стоит выше такого постановления. В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии «Общественного» по такому-то адресу», — говорил он.

Видео: ТСН / YouTube

В чем спор из-за формата дебатов

Команда Порошенко продолжает настаивать, чтобы дебаты на стадионе прошли в формате пресс-конференции, когда журналисты задают вопросы, а кандидаты им отвечают — такой формат определен «Общественным телевидением» Украины и утвержден ЦИК, говорит источник близкий к штабу Порошенко. «Он предполагает пять минут на вступительные выступления кандидатов, вопросы друг другу у кандидатов — по минуте на вопрос, до трех минут на ответ, после чего кандидаты выступают с заключительными речами до пяти минут», — отмечает он.

Кроме того, добавляет источник, штаб Зеленского хочет перенести дебаты и устроить перед ними концерт «Квартала 95». По его словам, в команде Порошенко подозревают, что Зеленский хочет уклониться от дебатов. «Они [команда Зеленского] хотят дождаться времени, когда Порошенко уедет на «Общественное телевидение» — только тогда​ Зеленский выйдет на сцену», — считает он.

Политика
Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов

Также, по его словам, команда Порошенко обеспокоена планами Зеленского обустроить собственную фан-зону для сторонников. «При такой организации появление на сцене кандидата от другого штаба будет негативно воспринято. Почему фан-зона должна быть одна? Это создает некомфортные условия для одного из выступающих. Наша позиция была, либо фан-зоны у сцен вообще отсутствуют и располагаются в разных секторах, как разводят на футболе болельщиков, чтобы не было конфликтов. Либо, если штаб Зеленского настаивает на том, чтобы его сторонники могли стоять под сценой, должна быть вторая сцена с другой фан-зоной», — говорит он.

Источник, близкий к штабу Зеленского, рассказал РБК, что его сторонники «поставили сцену, которая обычно используется во время концертов на стадионе», но штаб Порошенко поставил вторую сцену: «Ночью завезли и установили свою сцену, чуть ли не перекрыв пожарные выходы. Потом они ее сдвигали. Сейчас обсуждается вариант установки третьей сцены, на которой кандидаты будут встречаться», — рассказывает он.

Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля. Согласно опросу Киевского международного института социологии, Зеленского готовы поддержать более 72,2% определившихся с выбором. За Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 25,4%.

Авторы: Елизавета Антонова, Александр Атасунцев
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
Зеленая экономика: глобальные экономические тренды в новом проекте РБК Все материалы
Материалы по теме
Зеленский допустил легализацию проституции и казино в украинском городе
Политика
Порошенко в обращении к нации попросил поддержать его на выборах
Политика
Опрос показал рост числа готовых проголосовать за Зеленского украинцев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter