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Chevron $146 (+20,57%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов
Кандидаты уже две недели не могут договориться о предвыборных дебатах. Переговоры продолжатся вечером во вторник, по регламенту разговора у сторон остаются разногласия
Фото: Serg Glovny / Zuma / ТАСС

Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты. Об этом сообщил на брифинге спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передают «Украинские новости».

По его словам, вечером 16 апреля штабы кандидатов продолжат переговоры о регламенте дебатов, относительно которого у кандидатов есть разногласия. «Одна сторона настроена на шоу, мы — на проведение полноценной дискуссии», — приводит слова Медведева телеканал «112». По его словам, команда Зеленского уже начала завозить на стадион сценическое оборудование.

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Опрос показал почти трехкратное преимущество Зеленского над Порошенко

Оба кандидата в президенты уже две недели не могут договориться о предвыборных дебатах. Их проведение является обязательным по украинскому законодательству. Порошенко и Зеленский договорились устроить дебаты в «Олимпийском» вскоре после первого тура. Зеленский заявил о готовности принять участие в дебатах 19 апреля, Порошенко настаивал на другом дне — 14 апреля. В этот день он появился в «Олимпийском», но его оппонент так и не пришел.

ЦИК страны в свою очередь заявила, что встреча Зеленского и Порошенко должна состояться в студии телеканала «Общественное телевидение» в последнюю пятницу перед выборами (19 апреля). Порошенко накануне предложил Зеленскому принять участие в дебатах 19 апреля дважды за день — сначала в «Олимпийском», затем на «Общественном телевидении».

Представитель штаба Порошенко, комментируя планы президента на вечер 19 апреля, заявил, что тот подчинится требованиям закона и приедет для участия в дебатах на «Общественное телевидение». «Мы будем работать над тем, чтобы президент мог выполнить и требование «Общественного телевидения» — быть там, где требует закон, и в то же время сделать все зависящее от него, чтобы общество получило полноценные дебаты двух кандидатов. Мы так понимаем, что на «Общественном телевидении» в любом случае Порошенко будет один», — сказал Медведев.

Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля. По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), Зеленского готовы поддержать более 72,2% определившихся с выбором, за Порошенко готовы отдать свои голоса 25,4%.

Видео: ТСН / YouTube

Автор: Мария Бондаренко
Теги: выборы президента, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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