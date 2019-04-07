ЦИК Украины огласила окончательные результаты первого тура выборов

ЦИК Украины завершила подсчет голосов избирателей, поданных в первом туре президентских выборов. Лидеры голосования — Владимир Зеленский и Петр Порошенко, — набирают по 30,24% и 15,95% голосов соответственно

Татьяна Слипачук (Фото: EPA/ Sergey Dolzhenko /ТАСС)

ЦИК Украины подвела окончательные итоги первого тура выборов президента Украины, Владимир Зеленский и Петр Порошенко получают 30,24% и 15,95% голосов соответственно. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Итоговый протокол голосования зачитала глава ЦИК Татьяна Слипачук. Она сообщила, что документ одобрен всеми членами ЦИК, подписи под ним поставили уполномоченные представители кандидатов в президенты Украины.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко занимает третье место с результатом в 13,40% голосов, лидер «Опоозиционного блока» Юрий Бойко — четвертый (11,67% голосов), экс-министр обороны Украины и депутат Верховной Рады Анатолий Гиценко занимает пятую строчку с результатом 6,91% голосов.

Всего в голосовании приняли участие 18 млн 893 тыс. 864 человека. В целом по стране явка составила 62,78%.

ЦИК официально утвердил проведение второго тура выборов 21 апреля. До этого, 19 апреля запланированы дебаты между Порошенко и Зеленским на стадионе «Олимпийский». Перед ними оба кандидата прошли медобследование и сдали анализы. В тот же день стало известно, что в крови и моче обоих кандидатов алкоголя и наркотиков не обнаружили.