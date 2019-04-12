СМИ опубликовали видео с места драки футболиста «Спартака» с американцем

РЕН ТВ опубликовал кадры с места драки между футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым и американцем, который произошел накануне в центре Москвы.

На кадрах видно, как водитель продолжил движение после того, как люди начали переходить улицу. Автомобиль остановился перед одним из пешеходов, который впоследствии ушел с места происшествия. Затем водитель догнал его, и между ними началась драка.

В пресс-службе столичного главка МВД РБК сообщали, что на Краснопрудной улице произошел конфликт между водителем и пешеходом. При этом источник РБК в правоохраниьтельных оранах добавил, что его участниками стали футболист Гулиев и гражданин США.

По данным «Московского комсомольца», спортсмен на машине Mercedes задел американца, который переходил улицу. Издание отмечало, что у иностранца оказались сломаны кости носа.