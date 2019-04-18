Песков счел «любопытным зрелищем» грядущие дебаты Зеленского и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, будет ли Владимир Путин смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, сообщает корреспондент РБК.

«Не могу сказать, я, честно говоря, сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище», — сказал Песков.

Предвыборные дебаты Порошенко и Зеленского должны пройти вечером 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. По словам Зеленского, команды кандидатов не могут договориться по условиям проведения дебатов. Актер рассказал, что в окружении Порошенко предложили построить две сцены на арене, а также разделить аудиторию на сторонников каждого из кандидатов. «Мы ничего менять не собираемся. Для нас важно, чтобы все желающие могли прийти. Наши сторонники — все граждане Украины», — указал шоумен. Спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев говорил, что «одна сторона настроена на шоу», а другая — на проведение полноценной дискуссии.