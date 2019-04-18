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Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
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Песков счел «любопытным зрелищем» грядущие дебаты Зеленского и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, будет ли Владимир Путин смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, сообщает корреспондент РБК.

«Не могу сказать, я, честно говоря, сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище», — сказал Песков.

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Предвыборные дебаты Порошенко и Зеленского должны пройти вечером 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. По словам Зеленского, команды кандидатов не могут договориться по условиям проведения дебатов. Актер рассказал, что в окружении Порошенко предложили построить две сцены на арене, а также разделить аудиторию на сторонников каждого из кандидатов. «Мы ничего менять не собираемся. Для нас важно, чтобы все желающие могли прийти. Наши сторонники — все граждане Украины», — указал шоумен. Спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев говорил, что «одна сторона настроена на шоу», а другая — на проведение полноценной дискуссии.

Политика
ЦИК потребовала от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении

Порошенко ранее настаивал на проведении дебатов 14 апреля. Сам он прибыл в этот день на стадион, выступил перед своими сторонниками и провел пресс-конференцию. Зеленский изначально говорил, что придет на дебаты 19 апреля. Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук подчеркивала, что дебаты являются официальным мероприятием и должны проводиться в соответствии с законодательством. В соответствии с постановлением Центризбиркома дебаты кандидатов должны проходить в студии «Общественного телевидения».

Теги: Дмитрий Песков, Кремль, дебаты, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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