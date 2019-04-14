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Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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В штабе Зеленского уточнили время и место для встречи с Порошенко
Зеленский, как и предлагал ранее, будет ждать Порошенко на дебаты вечером 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Чтобы встретиться со своим основным соперником на выборах, действующий президент Украины пришел туда сегодня
Владимир Зеленский (Фото: Арина Лебедева / ТАСС)

В предвыборном штабе актера Владимира Зеленского уточнили время и место, когда их ​кандидат в президенты Украины будет готов встретиться с действующим главой государства Петром Порошенко на дебатах. Зеленский, рассказал спикер его штаба по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков, ждет Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский». Об этом он сообщил агентству «Интерфакс-Украина».

Порошенко, в свою очередь, чтобы встретиться с Зеленским, пришел к «Олимпийскому» в воскресенье, 14 апреля. Ранее он настаивал именно на этой дате, однако актер с этим не соглашался. Выступая в этот день перед журналистами, Порошенко заверил, что сделает все возможное, чтобы дебаты состоялись. Зеленского он также пригласил на очередные дебаты, но в понедельник, 15 апреля, на телеканал ICTV. 19 апреля нынешний президент, по его словам, в 20:00 мск приедет на дебаты, но на общественное телевидение, как это предусмотрено законодательством. «Подчеркиваю, что речь уже не идет о форме, так как «стадион — так стадион» закончилось. «Я прийшов — тебе нема», —​ отмечал Порошенко.

Политика
Порошенко пригласил Зеленского на очередные дебаты 15 апреля

«Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича [Порошенко] 19 апреля в 19:00 (по местному времени, совпадает с московским. — РБК) на «Олимпийском», — отреагировал на это Разумков. Он также выразил надежду на то, что у действующего главы Украины «все-таки найдется возможность туда прийти». «Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов», — заявили в штабе Зеленского.

О том, что их кандидата не будет в «Олимпийском» 14 апреля, по словам Разумкова, было известно заранее. «И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить», — добавил он, отметив, что в воскресенье перед стадионом состоялся агитационный митинг действующего президента.

Политика
Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах

Комментируя утверждения ЦИК Украины, которая настаивала на том, что дебаты должны проходить на общественном телевидении, Разумков заметил, что закон такого не предусматривает. «Это уже адресация к постановлению ЦИК, но, при всем уважении, закон стоит выше такого постановления. В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии «Общественного» по такому-то адресу», — сказал он.

О том, что дебаты — это официальное мероприятие, которое должно проводиться в соответствии с законодательством, оплачиваться из средств госбюджета и проводиться на телевидении, ранее говорила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук. На проведении их на стадионе 19 апреля настаивал Зеленский, однако 6 апреля стало известно, что с 19 по 21 апреля на «Олимпийском» уже запланирован «Весенний книжный Медвин». В связи с этим 7 апреля Порошенко назначил Зеленскому новую дату дебатов — 14 апреля, но тот на подобные изменения не согласился. 12 апреля в интервью агентству «Новини Украины» актер рассказал, что узнал: 14 апреля на стадионе против него готовится провокация, поэтому в этот день он туда не собирается.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы президента, Украина, дебаты
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