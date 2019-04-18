Минкультуры выдало прокатное удостоверение «Братству» Лунгина

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,85 -0,25 EUR Бирж. 72,10 -0,22 Brent 71,88 +0,97% USD Нал. 64,57 63,48 EUR Нал. 72,98 71,50 USD ЦБ 63,95 -0,30 EUR ЦБ 72,36 -0,29 EUR/USD 1,1294 +0,0010 BTC/USD Бирж. 5 270,00 +15,44 IMOEX 2 568,26 +0,33% RTSI 1 265,51 +0,80% DJIA 26 449,54 -0,01% Nasdaq 7 996,08 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
CVS Health $92 (+71,26%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
CVS Health $92 (+71,26%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 63,95 (-0,3) Quote, 17 апр, 13:13
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 72,36 (-0,29) Quote, 17 апр, 13:13
«Роскосмос» ответил на обвинения в заимствовании идеи видеоролика у NASA Технологии и медиа, 04:06 Минкультуры выдало прокатное удостоверение «Братству» Лунгина Общество, 03:41 КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие Политика, 03:19 Зеленский нанял лоббистов в США для организации встреч с командой Трампа Политика, 03:18 Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29 Общество, 02:56 Пользователи пожаловались на сбой в работе Google Технологии и медиа, 02:41 Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов Общество, 02:27 Ученые частично оживили мозг свиньи через четыре часа после смерти Общество, 02:05 Журналисты пожаловались на поломку Galaxy Fold в первые дни использования Технологии и медиа, 02:03 Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком Общество, 01:32 Космический корабль Cygnus с грузом для МКС стартовал с космодрома в США Технологии и медиа, 01:22 СМИ уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на Мадейре Общество, 00:57 Парламент Греции потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну Политика, 00:39 В Петербурге задержали 11 участников акции о замалчивании проблем ЛГБТ Общество, 00:34
Общество ,  
0 
Минкультуры выдало прокатное удостоверение «Братству» Лунгина

Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение с 10 мая. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства культуры, передает «РИА Новости».

Сам режиссер заявил агентству, что его устраивает дата выхода фильма в прокат: «Я считаю, что совершенно не принципиально для этого фильма, что он вышел не 9-го, а 10-го. Он подчеркнул, что его фильм не про Вторую мировую войну, а «что-то совсем другое, это фильм про маленькую войну, про маленьких людей, про индивидуальные трагедии и трагедии человеческой жизни».

Ранее Лунгин предположил, что картина выйдет в прокат 10–12 мая.

Общество
Лунгин обвинил критиков в неумении говорить на языке молодежи

Фильм посвящен событиям в Афганистане за несколько недель до вывода оттуда советских войск в 1989 году. В конце марта зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов заявил, что считает неправильным показ в День Победы картины, которая «искажает историю», и отметил, что на нем «нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не поддержала предложение о переносе даты премьеры, а Лунгин назвал позицию Морозова мракобесием. Как отмечал глава Минкультуры Владимир Мединский, никаких законных оснований для запрета картины нет.

Изначально ведомство сообщило, что выдало фильму прокатное удостоверение на 9 мая, однако позже в министерстве назвали это сообщение ошибочным и отметили, что точную дату релиза определят после просмотра и общественного обсуждения ленты. По итогам обсуждения релиз решили сдвинуть.
 


 

Материалы по теме
Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат
Общество
Минкультуры решило обсудить возможность проката фильма Лунгина «Братство»
Общество
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter