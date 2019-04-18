Минкультуры выдало прокатное удостоверение «Братству» Лунгина

Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение с 10 мая. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства культуры, передает «РИА Новости».

Сам режиссер заявил агентству, что его устраивает дата выхода фильма в прокат: «Я считаю, что совершенно не принципиально для этого фильма, что он вышел не 9-го, а 10-го. Он подчеркнул, что его фильм не про Вторую мировую войну, а «что-то совсем другое, это фильм про маленькую войну, про маленьких людей, про индивидуальные трагедии и трагедии человеческой жизни».

Ранее Лунгин предположил, что картина выйдет в прокат 10–12 мая.

Фильм посвящен событиям в Афганистане за несколько недель до вывода оттуда советских войск в 1989 году. В конце марта зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов заявил, что считает неправильным показ в День Победы картины, которая «искажает историю», и отметил, что на нем «нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не поддержала предложение о переносе даты премьеры, а Лунгин назвал позицию Морозова мракобесием. Как отмечал глава Минкультуры Владимир Мединский, никаких законных оснований для запрета картины нет.