Лунгин обвинил Мединского в неумении говорить на языке молодежи

Режиссер раскритиковал министра за неумение говорить с молодежью на одном языке. Министерство решило сдвинуть релиз фильма «Братство» о войне в Афганистане, который был намечен на 9 мая

Владимир Мединский (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В Министерстве культуры состоялся показ фильма Павла Лунгина «Братство» о выводе советских войск из Афганистана. По итогам показа и обсуждения фильма «Братство» в Минкультуры с участием депутатов и сенаторов было принято решение о переносе даты выхода ленты с 9 мая на другую дату, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Дата премьеры будет определена в ближайшее время, уточнили в Минкультуры.

В то же время Лунгин раскритиковал министра Владимира Мединского, присутствовавшего на показе. Режиссер сказал, что ему жаль, что «министр считает сценарий ошибкой». Видео со словами Лунгина опубликовал в своем Twitter присутствовавший на мероприятии главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Видео: KVRemchukov / Twitter

«Стоп-стоп-стоп, я так не сказал», — ответил Владимир Мединский. «Я сказал, что фонд кино должен отправить», — добавил он в ответ, но режиссер его перебил. «Я просто хочу сказать, что это нарыв. И чеченская война — это нарыв. И мы все, похоже, про это не говорим, и это гниет внутри», — продолжил Лунгин.

«Вы говорите как политический работник. Жизнь не состоит из политической работы. Времена изменились. И с молодежью надо говорить тем языком, которым я умею говорить, а не вы. Понимаете? Потому что если бы все было, как вы говорите, то мы бы не вышли тогда из Афганистана, и Советский Союз не распался бы через год после этого. Потому что ваш язык оказался такой барабанной дробью — понимаете? — которую молодежь не слышит», — сказал он.