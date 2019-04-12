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Лунгин обвинил Мединского в неумении говорить на языке молодежи
Режиссер раскритиковал министра за неумение говорить с молодежью на одном языке. Министерство решило сдвинуть релиз фильма «Братство» о войне в Афганистане, который был намечен на 9 мая
Владимир Мединский (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В Министерстве культуры состоялся показ фильма Павла Лунгина «Братство» о выводе советских войск из Афганистана. По итогам показа и обсуждения фильма «Братство» в Минкультуры с участием депутатов и сенаторов было принято решение о переносе даты выхода ленты с 9 мая на другую дату, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Дата премьеры будет определена в ближайшее время, уточнили в Минкультуры.

В то же время Лунгин раскритиковал министра Владимира Мединского, присутствовавшего на показе. Режиссер сказал, что ему жаль, что «министр считает сценарий ошибкой». Видео со словами Лунгина опубликовал в своем Twitter присутствовавший на мероприятии главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Видео: KVRemchukov / Twitter

«Стоп-стоп-стоп, я так не сказал», — ответил Владимир Мединский. «Я сказал, что фонд кино должен отправить», — добавил он в ответ, но режиссер его перебил. «Я просто хочу сказать, что это нарыв. И чеченская война — это нарыв. И мы все, похоже, про это не говорим, и это гниет внутри», — продолжил Лунгин.

«Вы говорите как политический работник. Жизнь не состоит из политической работы. Времена изменились. И с молодежью надо говорить тем языком, которым я умею говорить, а не вы. Понимаете? Потому что если бы все было, как вы говорите, то мы бы не вышли тогда из Афганистана, и Советский Союз не распался бы через год после этого. Потому что ваш язык оказался такой барабанной дробью — понимаете? — которую молодежь не слышит», — сказал он.

«Хватит хотеть, чтобы вас хвалили. Хватит хотеть, чтобы вас облизывали. Не надо, чтобы молодежь была как вы. Пусть она будет другая. И я не хочу, чтобы она была как я. Пусть она будет лучше. Дайте ей жить в будущем, что вы макаете ее в прошлое. Снова и снова», — добавил Лунгин.

На этом выложенное Ремчуковым видео обрывается; ответил ли что-нибудь Мединский — неизвестно.

Позднее пресс-служба Минкультуры в ответ на запрос РБК прислала комментарий Мединского. «Фильм выйдет в прокат, никаких законных оснований для его «запрета» не существует. Премьеру не будем привязывать ко Дню Победы, этим мы снимем общественное напряжение. Павел Семенович Лунгин подберет дату, которая не вызовет споров ни до, ни после — это будет на пользу и коммерческому прокату, и взвешенному диалогу со зрителем по существу», — сказал министр культуры. В сообщении ведомства ответа Мединского на слова Лунгина не приводилось.

27 марта член Совета Федерации Игорь Морозов предложил не пускать картину в прокат 9 мая. Сенатор заявил, что в фильме демонстрируется мародерство со стороны советских военных в Афганистане и драки между ними. По его мнению, это неточности и искажения исторических событий.

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В Министерстве культуры сначала заявили, что выдали фильму прокатное удостоверение с 9 мая, а потом опровергли это, сказав, что дата премьеры не определена и что планируется общественное обсуждение ленты.

«Братство» повествует о событиях за несколько недель до вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. «Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий сорокалетней давности и отчетливо показывает, что на войне — особенно если эта война вот-вот закончится — никогда ничего не идет по плану», — говорится в описании картины.
Авторы: Андрей Гатинский, Мария Истомина
Теги: Владимир Мединский, Павел Лунгин, Афганистан
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