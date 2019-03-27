Лунгин назвал мракобесием слова о запрете показа фильма «Братство» 9 Мая

Режиссер Павел Лунгин прокомментировал призыв сенатора Игоря Морозова запретить выход его фильма «Братство» про Афганистан 9 Мая.

«Мракобесием для меня является только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел. Вот это вот — поведение мракобесов и поведение людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности», — сказал режиссер в эфире радио «Говорит Москва». «Сенатор Морозов попросил по-дружески показать ему фильм. Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди», — добавил режиссер.

По его мнению, фильм наполнен «глубокой любовью и уважением к людям, которые воевали в Афганистане». Также Лунгин отметил, что на показе «почувствовал себя мальчиком для битья».

Новый фильм Лунгина «Братство» рассказывает о событиях в Афганистане за несколько недель до вывода оттуда советских войск в 1989 году. Его премьера запланирована на 9 Мая. В ходе пленарного заседания Совета Федерации сенатор Игорь Морозов раскритиковал картину за обилие сцен военных преступлений, которые совершают советские солдаты. «Главное — чтобы этот фильм не вышел 9 Мая, как он сейчас запланирован. Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино», — заявил он.