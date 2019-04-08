Минкультуры разрешило прокат фильма Лунгина про Афганистан 9 мая

Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму режиссера Павла Лунгина «Братство», сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что дата начала проката — 9 мая.

Картина рассказывает о событиях в Афганистане за несколько недель до вывода оттуда советских войск в 1989 году. Дата премьеры фильма с таким сюжетом вызвала недовольство у сенатора Игоря Морозова. Он счел неправильным показ картины, которая «искажает историю» в День Победы, и подчеркнул, что на нем «нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма». Лунгин назвал позицию Морозова мракобесием.

Фильм «Братство» был поддержан Фондом кино. Финансирование выделялось создателям этой ленты как на производство (на безвозвратной основе), так и на прокат (на условиях возврата). Размер субсидий не назывался.