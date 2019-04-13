Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат

Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая. Об этом сам режиссер заявил по итогам общественного обсуждения фильма с главой Минкультуры Владимиром Мединским, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

При этом Лунгин подчеркнул, что «Братство» — антивоенный фильм, демонстрирующий всю жесткость войны. Он отметил, что принял решение перенести дату релиза картины после «очень жаркой» дискуссии. «Для меня важно отстоять этот фильм, который я пытался сделать честным, сделать для молодежи, чтобы они узнавали себя в этих характерах, в этих мальчишках, которые потеряны на войне», — заключил он.

Мединский в свою очередь сказал, что никаких законных оснований для запрета картины не существует. «Премьеру не будем привязывать ко Дню Победы, этим мы снимем общественное напряжение», — добавил он.

Изначально Минкультуры заявило, что выдало фильму о войне в Афганистане прокатное удостоверение на 9 мая вопреки протестам в том числе в Совете Федерации. Однако позднее в ведомстве назвали свое предыдущие заявление ошибочным и сообщили, что точная дата релиза будет определена после просмотра и общественного обсуждения ленты в пятницу, 12 апреля. По итогам обсуждения дату релиза было решено сдвинуть.