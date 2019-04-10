Минкультуры решило обсудить возможность проката фильма Лунгина «Братство»

Минкультуры пока не выдало прокатное удостоверение фильму «Братство» режиссера Павла Лунгина, дата релиза не определена. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.

«Было принято решение провести общественное обсуждение ленты. Оно состоится в пятницу, 12 апреля, в Минкультуры. На просмотр и обсуждение «Братства» приглашены депутаты Госдумы и Павел Лунгин», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что сделанное ранее заявление о выданном фильму «Братство» прокатном удостоверении — ошибочно. Ранее в апреле в ведомстве заявили, что выдали прокатное удостоверение фильму «Братство». В ведомстве отмечали, что картина выйдет в прокат 9 мая.

В конце марта замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов предложил запретить выпускать фильм Лунгина 9 мая. По его мнению, картина искажает историю. Сенатор подчеркивал, что с его помощью «нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма». При этом глава Совфеда Валентина Матвиенко не поддержала предложение.

Фильм «Братство» посвящен военным действиям в Афганистане 1989 году. Действие картины происходит за несколько недель до вывода советских войск из страны. Компания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing отмечает, что лента основана на реальных событиях. «Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий сорокалетней давности, и отчетливо показывает, что на войне — особенно, если эта война вот-вот закончится — никогда ничего не идет по плану», — говорится в сообщении компании.