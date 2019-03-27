В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,80 0,40 EUR Бирж. 73,11 0,52 Brent 67,77 -0,29% USD Нал. 65,21 64,27 EUR Нал. 73,54 72,55 USD ЦБ 64,59 0,42 EUR ЦБ 72,72 0,14 EUR/USD 1,1277 0,0012 BTC/USD Бирж. 4 076,00 84,30 IMOEX 2 497,19 -0,61% RTSI 1 214,05 -1,29% DJIA 25 657,73 0,55% Nasdaq 7 691,52 0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Citigroup $80 (+30,83%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+7,94%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Citigroup $80 (+30,83%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+7,94%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 64,59 (+0,42) Quote, 12:00
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 72,72 (+0,14) Quote, 12:00
Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы РБК и Philips, 13:36 В подвале театра Михалкова нашли череп Общество, 13:26 В Казани после хлопка загорелся многоквартирный дом Общество, 13:25 ЛУКОЙЛ решил закрыть свое подразделение в США Бизнес, 13:19 Стоп-краны: почему строители в России игнорируют BIM-моделирование Pro, 13:16 Насколько вы склонны к риску: тест РБК и Сбербанк, 13:15 Песков переадресовал военным вопрос о противоспутниковой ракете Индии Политика, 13:13 ЦИК передала не доставшийся Грудинину мандат красноярскому депутату Политика, 13:12 Песков отказался считать задержание Абызова кампанией против либералов Политика, 13:03 Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границей Общество, 13:03 Чумазая красота: писатель Сергей Кумыш — о Неаполе Стиль, 13:03 НАК отчитался о предотвращении 20 терактов Общество, 13:00 В связанной с Абызовым компании в Новосибирске объяснили визит силовиков Политика, 12:57 «Адмирал», «Северсталь» и «Амур» избежали исключения из КХЛ Спорт, 12:57
Общество ,  
0 
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая
Зампред сенатского комитета по науке, образованию и культуре Игорь Морозов назвал фильм «Братство» неподходящим для патриотического воспитания молодежи. Сенатор предложил сделать так, «чтобы этот фильм не вышел 9 мая»
Павел Лунгин (Фото: Варвара Гертье / РИА Новости)

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая. В ходе пленарного заседания Совфеда сенатор заявил, что фильм искажает историю, а потому на нем «нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма».

​«Хорошая профессиональная работа, прекрасный подбор актеров просто растворились в показанных воинских преступлениях. И объяснить это творческим подходом невозможно», — заявил Морозов, представляющий в верхней палате парламента Рязанскую область (цитата по «РИА Новости»).

Сенатор также сообщил, что фильм уже вызвал негативную реакцию у воинов-интернационалистов в связи с демонстрацией в нем грабежей, мародерства и драк между советскими военными. «Фактические неточности, прямые искажения исторических событий — вот что легло в основу этого фильма», — пояснил Морозов.

Фильм «Братство» рассказывает о военных действиях в Афганистане в 1989 году за несколько недель до вывода из этой страны советских войск. На официальной странице фильма на сайте компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing утверждается, что в основе фильма лежат реальные события. Здесь же отмечается, что «Братство» выйдет в прокат с 9 мая 2019 года.

«Есть предложение [дать] протокольное поручение нашему комитету, чтобы мы довели эту работу до конца. Главное — чтобы этот фильм не вышел 9 мая, как он сейчас запланирован. Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино», — подчеркнул Морозов (цитата по ТАСС).

Однако глава Совфеда Валентина Матвиенко предложение не поддержала, назвав процесс создания кино «тонкой материей» и предложив ветеранским организациям продолжить диалог с режиссером. «Никакими протокольными поручениями это не решается, но надо продолжать диалог, продолжать дискуссию», — сказала Матвиенко.

Информация о выдаче фильму «Братство» прокатного удостоверения в соответствующем реестре Минкультуры отсутствует. РБК запросил комментарий министерства о том, будет ли учитываться мнение сенатора Морозова при принятии решения о выдаче этой ленте прокатного удостоверения.

Walt Disney Sony Pictures Releasing не вправе комментировать действия официальных лиц, заявили РБК в пресс-службе прокатчика, переадресовав все вопросы продюсерам фильма — Павлу Лунгину и Евгению Панфилову. Режиссер Павел Лунгин не ответил на звонки РБК.

Авторы: Мария Истомина, Евгений Калюков
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Совет Федерации, Павел Лунгин, кинематограф
Материалы по теме
Прохоров, Греф и Лунгин написали письмо в защиту Сулеймана Керимова
Бизнес
Медведеву предложили создать оператора для продвижения фильмов за рубежом
Технологии и медиа
Мединский назвал показ российского кино за рубежом «жесткой силой»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter