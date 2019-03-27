В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая

Зампред сенатского комитета по науке, образованию и культуре Игорь Морозов назвал фильм «Братство» неподходящим для патриотического воспитания молодежи. Сенатор предложил сделать так, «чтобы этот фильм не вышел 9 мая»

Павел Лунгин (Фото: Варвара Гертье / РИА Новости)

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая. В ходе пленарного заседания Совфеда сенатор заявил, что фильм искажает историю, а потому на нем «нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма».

​«Хорошая профессиональная работа, прекрасный подбор актеров просто растворились в показанных воинских преступлениях. И объяснить это творческим подходом невозможно», — заявил Морозов, представляющий в верхней палате парламента Рязанскую область (цитата по «РИА Новости»).

Сенатор также сообщил, что фильм уже вызвал негативную реакцию у воинов-интернационалистов в связи с демонстрацией в нем грабежей, мародерства и драк между советскими военными. «Фактические неточности, прямые искажения исторических событий — вот что легло в основу этого фильма», — пояснил Морозов.

Фильм «Братство» рассказывает о военных действиях в Афганистане в 1989 году за несколько недель до вывода из этой страны советских войск. На официальной странице фильма на сайте компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing утверждается, что в основе фильма лежат реальные события. Здесь же отмечается, что «Братство» выйдет в прокат с 9 мая 2019 года.

«Есть предложение [дать] протокольное поручение нашему комитету, чтобы мы довели эту работу до конца. Главное — чтобы этот фильм не вышел 9 мая, как он сейчас запланирован. Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино», — подчеркнул Морозов (цитата по ТАСС).