Эрмитаж приспустил флаг из-за пожара в Нотр-Даме

Эрмитаж приспустил флаг на Зимнем дворце в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам-де-Пари, сообщается в Facebook музея.

«В связи с катастрофическим пожаром в соборе Парижской Богоматери на Зимнем дворце приспущен государственный флаг», — говорится в сообщении.

Пожар произошел накануне, его удалось потушить спустя более 12 часов. В результате пострадали двое полицейских и пожарный. Из-за пожара у собора обрушился шпиль и была уничтожена крыша, при этом его основные конструкции не пострадали. Кроме того, уцелели две башни, орган и реликвии собора. Прокуратура считает основной версией возгорания несчастный случай.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собор будет восстановлен и объявил о планах начать международную фандрайзинговую кампанию. О намерении пожертвовать средства на восстановление собора уже объявили компания Total, семьи бизнесменов Бернара Арно и Анри Пино.

