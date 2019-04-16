Total пожертвовала €100 млн на восстановление собора Парижской Богоматери

Гендиректор Total Патрик Пуянне сообщил в Twitter, что компания пожертвовала €100 млн на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором накануне произошел пожар.
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что начнет международную фандрайзинговую кампанию для восстановления собора. Президент указал, что восстановление Нотр-Дам-де-Пари является судьбой республики.
Семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) пообещали выделить €200 млн на восстановление собора. Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс сообщила, что префектура выделит €10 млн на восстановление Нотр-Дама.