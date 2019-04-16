Total пожертвовала €100 млн на восстановление собора Парижской Богоматери

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге помощь в восстановлении собора, а также предложил направить «лучших российских специалистов» для его реставрации.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался накануне, 15 апреля, потушить его удалось только спустя 12 часов. Французская прокуратура указала, что не нашла признаков преднамеренного поджога. В результате пожара обрушились шпиль и крыша здания, однако две башни, реликвии и орган уцелели. Основная конструкция собора была также сохранена.